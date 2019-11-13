Дебютант сборной Украины Иванисеня отметил высокий уровень команды Шевченко

Хавбек Зари Дмитрий Иванисеня рассказал о своих первых тренировках в составе сборной Украины.

"В понедельник был день восстановления, многие ребята еще съезжались, а во вторник уже прошла и теория и занятия на поле, где я почувствовал, что такое тренироваться в одной команде с лучшими футболистами страны. Темп, ритм работы здесь гораздо быстрее.

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Нет, конечно Шевченко не говорил, выпустит ли меня на поле. Но Андрей Николаевич мне много объяснял, как надо действовать в сборной на моей позиции, опорного полузащитника. Мое дело – готовиться к игре, а там посмотрим.

Я не знаю, расслаблена ли команда из-за выхода на Евро, поскольку мне не с чем сравнивать. Но сейчас вижу, что все сконцентрированы и думают о том, как обыграть эстонцев и сербов.

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В любом случае этот поединок не будет легким для украинцев, но наша команда, уверен, постарается продемонстрировать все свои лучшие качества и с хорошим настроением вернуться домой", – рассказал Иванисеня в интервью Команда№1.

Напомним, это первый вызов в сборную Украины для 25-летнего полузащитника. Команда Андрея Шевченко готовится к матчам против Эстонии (14 ноября) и Сербии (17 ноября).