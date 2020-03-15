Дебютант Карпат Сыч назвал составляющую, которой не хватает львовянам для победы

Полузащитник Карпат Алексей Сыч поделился эмоциями после дебютного поединка против Львова (1:1).

"В восемнадцать лет попасть в первую команду – огромный плюс. Чувствовал непревзойденные эмоции, в начале игры было небольшое волнение, но уже во время матча оно исчезло. Конечно, поддержка всегда играет большую роль, но произошло так, что сегодня трибуны были пустыми.

Меликян откровенно высказался относительно Карпат

Семья смотрела поединок дома по телевизору, уже все позвонили и поздравили с дебютом. Благодарен каждому за поздравления! После матча Роман Санжар пожал мне руку и сказал, что я молодец. Партнеры по команде меня тоже поддержали. Сказали, что по ходу встречи будут помогать подсказками и главное, чтобы я не волновался.

Относительно игры, то сейчас нам нужно наконец найти этот свой фарт... Сегодня мы не забили пенальти, нам также не забили, но, надеюсь, немного везения – и все наладится", – отметил Сыч в комментарии официальному сайту Карпат.

Напомним, в матче 23-го тура Карпаты во львовском дерби не удержали победу над Львовом и расписали боевую ничью 1:1. Интересно, что обе команды не смогли реализовать пенальти: у Карпат не забил Егор Назарина, а Львов подвел Никита Татарков – у обеих команд выше всяких похвал сыграли голкиперы.

Карпаты расписали ничью со Львовом в дерби с удалением и двумя нереализованными пенальти за две минуты