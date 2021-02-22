Новичок АПЛ эффектным голом пяткой поиздевался над Брайтоном
22 февраля 23:28 - Читати українською
Форвард Жан-Филипп Матета навсегда запомнит свой первый гол в элитном английском дивизионе.
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Кристиан Бентеке 90+5’
90+5’ Кристиан Бентеке
Уже на 28-й минуте поединка Брайтон – Кристал Пэлас нападающий гостей Жан-Филипп Матета открыл счет.
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Этот гол может стать украшением всего тура – 23-летний француз красиво пяткой замкнул прострел с правого фланга. Стоит отметить, что для Матеты это дебютный гол в АПЛ.
Жан-Филипп выступает за Пэлас на правах аренды, права на футболиста принадлежат Майнцу. Арендное соглашение с последующим правом выкупа между клубами рассчитано на 18 месяцев.
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