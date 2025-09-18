ПСЖ разгромил Аталанту 4:0 в первом туре Лиги чемпионов. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Луиса Энрике стартовала в ЛЧ с уверенной победы. Маркиньос уже на третьей минуте открыл счет, оказавшись в правильном месте в штрафной площадке.

ПСЖ разгромил Аталанту: Забарный получил 19 минут, конкурент Ильи провел мастер-класс – у Маркиньоса гол + пенальти

ПСЖ создал несколько крутых моментов, но не реализовал их. Удвоить счет сумел Хвича, оформив гол с дальней дистанции. Барколя мог увеличить преимущество, когда парижане заработали пенальти. Впрочем, нападающий пробил слишком просто и Карнесекки без проблем взял 11-метровый.

После перерыва ПСЖ оформил еще два гола, авторами которых стали Мендеш и Рамуш. На 75 минуте Луис Энрике выпустил на поле Илью Забарного. За короткое время украинец сделал 13 точных передач и совершил один перехват.