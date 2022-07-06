В матче против Челси 1 мая еще тогда нападающий Эвертона забил в ворота "синих", а во время празднования гола бросил на трибуны прилетевший от болельщиков файер.

Тоттенхэм побил клубный рекорд, официально оформив трансфер Ришарлисона

Теперь Ришарлисон, признавший свою вину, узнал наказание. Футбольная ассоциация оштрафовала его на 25 тысяч фунтов и дисквалифицировала на один поединок. Это означает, что трансферный рекордсмен "шпор" точно не сыграет в первом туре АПЛ против Саутгемптона, сообщает The Athletic .

Напомним, всего за Эвертон 25-летний бразилец провел 152 матча, отличившись 53 голами. "Ириски" заработали на его переходе в Тоттенхэм более 60 миллионов фунтов.

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