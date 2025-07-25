Полесье стартовало в новом сезоне поединком против Санта-Коломы (1:2) во втором раунде квалификации Лиги конференций сезона 2025/26. Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".

Полесье активно начало матч и уже на 21-й минуте повело в счете. После вертикальной передачи Гайдучик сбросил мяч на Андриевского, который тонким пасом вывел Гуцуляка один на один с голкипером – тот хладнокровно реализовал выход и открыл счет.

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Однако гости быстро оправились и еще до перерыва дважды поразили ворота хозяев. Сперва после навеса с фланга мяч от головы Хадроя отскочил к Ремолинсу, и испанец без проблем расстрелял ворота. Впоследствии Креспо обыгрался в стенку с партнером перед штрафной площадкой и мощно пробил в ближнюю девятку – 1:2.

Во втором тайме команды не смогли изменить счет, поэтому итоговую победу праздновали гости.

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