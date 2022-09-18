Арсенал на выезде разбил Брентфорд в матче 8 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Брентфорд – Арсенал на Футбол 24.

Салиба открыл счет на 17 минуте, замкнув навес Сака с углового – мяч пересек линию ворот до того, как его вынес защитник. Габи Жезус довольно быстро удвоил преимущество, головой замкнув заброс Джаки. А Виейра классным ударом от штанги на старте второго тайма установил окончательный счет во встрече.

Арсенал разбил Брентфорд и вернул лидерство в АПЛ – рекорд ребенка, гениальный дебют, идеальный матч с не одним героем

Кроме того, Арсенал приобщился к рекорду АПЛ. На 90+2 минуте на поле вышел Итан Нванери в возрасте 15 лет и 181 день, став самым молодым игроком, выходившим в матче АПЛ. До этого рекорд принадлежал Харви Эллиоту из Ливерпуля, сыгравшего за "красных" в 16 лет и 30 дней.

Итак, Арсенал возвращается на первую строчку с 18 очками, а в следующем туре принимает Тоттенхэм, который отстает всего на 1 балл. Брентфорд опускается на 9 место.