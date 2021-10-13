Испанец не сможет дебютировать за новую команду в ближайшем матче чемпионата Франции против Анже (15 октября), утверждает El Chiringuito.

"Последние заявления Неймара – ужасные": легенда ПСЖ уничтожил бразильца за намерения завершить карьеру

Последние тесты Рамоса были положительными, и он начал тренироваться в общей группе. Впрочем, Почеттино готов предоставить 35-летнему ветерану дополнительное время, чтобы длительная реабилитация не оказалась бесполезной. Не исключено, что защитник дебютирует аж 24 октября в суперматче против Марселя.

Напомним, Серхио Рамос этим летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В 2021 году легенда Реала провел лишь 444 минуты на футбольном поле, больше времени уделяя лечению от травм.

"Согласен бегать, когда Месси ходит пешком": Мбаппе – о новой иерархии в ПСЖ, конфликте с Неймаром и трансфере в Реал