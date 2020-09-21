Ювентус обыграл Сампдорию в рамках 1-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Отчетный поединок стал первым официальным для Андреа Пирло во главе Ювентуса. Молодой специалист не побоялся дать шанс сразу трем дебютантам (Фработта, Маккени и Кулусевски). Последний отблагодарил за доверие роскошным голом.

Ювентус в первом матче Пирло разгромно победил Сампдорию – роскошный гол дебютанта и "бильярд" от Роналду

Экс-хавбек Шальке тоже оказался причастен к забитому мячу – именно Маккени вместе с Бонуччи пытались добить его в ворота после углового. В конце концов, решающий удар нанес Леонардо. А точку в матче эффектно поставил Роналду.