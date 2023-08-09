Датский футболист получил небольшое повреждение еще в своей бывшей команде, в Аталанте. Манкунианцы провели дополнительные обследования, которые показали, что у Расмуса Хейлунда очаг стрессового повреждения спины.

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Как сообщает Mail Sport, повреждение форварда может привести к более серьезной травме, а именно к перелому. Манчестер Юнайтед ограничит количество игрового времени Хейлунда в начале сезона и срочно приступит к лечению. Ожидается, что он пропустит матчи против Вулверхэмптона и Тоттенхэма.

Напомним, что Расмус Хейлунд был представлен как игрок Манчестер Юнайтед 6 августа. За его трансфер манкунианцы заплатили 75 миллионов евро.

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