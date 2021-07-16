Дебют Моуринью в видеообзоре матча Рома – Вальдиньеволе – 10:0
07:30 - Читати українською
Рома в спарринге разгромила Вальдиньеволе. Смотрите видео голов матча Рома – Вальдиньеволе на "Футбол 24"
Товарищеский матч
Рома – Вальдиньеволе – 10:0
Голы: Перес, Манчини, Майораль (хет-трик), Калафиори, автогол, Дзаньоло (п), Залевски, Диавара
Первый матч во главе столичной команды Жозе Моуринью провел против Вальдиньеволе, который прошлую кампанию завершил последним в своей группе Серии D.
Моуринью дебютировал во главе Ромы, разбив соперника со счетом 10:0
Неудивительно, что Рома настолько легко разобралась с соперником. Особо отметим Николо Дзаньйоло, который пропустил почти весь прошлый сезон из-за сложных травм. Сегодня итальянец сыграл и даже отметился голом.
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