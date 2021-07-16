Товарищеский матч

Рома – Вальдиньеволе – 10:0

Голы: Перес, Манчини, Майораль (хет-трик), Калафиори, автогол, Дзаньоло (п), Залевски, Диавара

Первый матч во главе столичной команды Жозе Моуринью провел против Вальдиньеволе, который прошлую кампанию завершил последним в своей группе Серии D.

Моуринью дебютировал во главе Ромы, разбив соперника со счетом 10:0

Неудивительно, что Рома настолько легко разобралась с соперником. Особо отметим Николо Дзаньйоло, который пропустил почти весь прошлый сезон из-за сложных травм. Сегодня итальянец сыграл и даже отметился голом.