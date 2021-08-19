Болельщики с нетерпением ждут момента, когда Лионель Месси выйдет на поле в футболке ПСЖ.

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино решил отложить историческое событие, утверждает Le Parisien.

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Завтра (20 августа) ПСЖ сыграет гостевой матч чемпионата против Бреста, однако Месси не будет даже в заявке. Следующий поединок команды запланирован на 29 августа. Вероятно, дебют Месси состоится именно на поле Ренна, который будет соперником ПСЖ.

Напомним, аргентинец официально стал игроком французского гранда 10 августа, перебравшись свободным агентом.

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