Миланский Интер во 2-м туре Серии А дожал Верону на выезде. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Хозяева повели в счете уже на 15-й минуте. Помог "мастифам" Ханданович, который ошибся с передачей на своей половине, мяч подхватил Иван Илич, прошел защитника и элегантно подсек над словенским голкипером.

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Чемпион отыгрался на старте второй половины. Джеко продолжил вброс Перишича с аута на Мартинеса, а Лаутаро головой расстрелял вратаря. Дальше же взялся за дело главный новичок Интера Хоакин Корреа. Сначала аргентинец эффектно замкнул навес Дармиана с правого фланга. А затем левой вогнал мяч в угол с полукруга штрафной.

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