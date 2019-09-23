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Дебют Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Фиорентина – 2:2

06:30 226 Читати українською
Дебют Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Фиорентина – 2:2
Аталанта – Фиорентина / Фото ФК Фиорентина

Аталанта совершила впечатляющий камбэк в матче с Фиорентиной в рамках 4-го тура Серии А.

84’ Йосип Иличич
90+5’ Тимоти Кастань
 
Федерико Кьеза 24’
Франк Рибери 66’
24’ Федерико Кьеза
66’ Франк Рибери
84’ Йосип Иличич
90+5’ Тимоти Кастань

Фиорентина шокировала хозяев на уже на 24-й минуте поединка голом Федерико Кьеза.

Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в драматичном матче с Фиорентиной

После перерыва гости отправили соперника в нокдаун вторым голом. Такая наглость разозлила игроков Аталанты, которые сумели отквитать два мяча до финального свистка и вырвать одно очко.

Стоит отметить, что украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский провел дебютный поединок в стартовом составе и получил высокие оценки от ведущих порталов.

Аталанта с Малиновским в старте вырвала ничью в Фиорентины, Рома одолела Болонью: 4-й тур Серии А, матчи воскресенья

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Видеоновости Аталанта - Фиорентина Аталанта Аталанта Италия Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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