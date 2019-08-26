Дебют Малиновского и камбэк Аталанты в видеообзоре матча против СПАЛа – 2:3

Аталанта с Малиновским одержала волевую победу над СПАЛом (3:2) Смотрите видео голов и обзор матча.

Аталанта в первом туре Серии А на выезде встречалась со СПАЛом. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле на 54 минуте матча.

Малиновский дебютировал за Аталанту в первом туре Серии А

Команда украинца пропустила дважды в 7-й и 27-й минутах. Еще в первом тайме подопечные Гасперини смогли отыграть один гол.

Во второй половине матча Аталанта благодаря дублю Луиса Муриеля смогла вырвать победу со счетом 3:2 и завоевала три очка.

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