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Дебют Малиновского и камбэк Аталанты в видеообзоре матча против СПАЛа – 2:3

07:30 98 Читати українською
Дебют Малиновского и камбэк Аталанты в видеообзоре матча против СПАЛа – 2:3
Малиновский с партнерами / Аталанта

Аталанта с Малиновским одержала волевую победу над СПАЛом (3:2) Смотрите видео голов и обзор матча.

7’ Федерико Ди Франческо
27’ Андреа Петанья
 
Робин Госенс 34’
Луис Муриэль 71’
Луис Муриэль 76’
7’ Федерико Ди Франческо
27’ Андреа Петанья
34’ Робин Госенс
71’ Луис Муриэль
76’ Луис Муриэль

Аталанта в первом туре Серии А на выезде встречалась со СПАЛом. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле на 54 минуте матча.

Малиновский дебютировал за Аталанту в первом туре Серии А

Команда украинца пропустила дважды в 7-й и 27-й минутах. Еще в первом тайме подопечные Гасперини смогли отыграть один гол.

Во второй половине матча Аталанта благодаря дублю Луиса Муриеля смогла вырвать победу со счетом 3:2 и завоевала три очка.

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Теги
СПАЛ - Аталанта Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия СПАЛ СПАЛ Украинцы за рубежом
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