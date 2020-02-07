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Дебют Макаренко не помог Кортрейку выйти в финал Кубка Бельгии – соперником Соболя стал клуб Мбокани

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Дебют Макаренко не помог Кортрейку выйти в финал Кубка Бельгии – соперником Соболя стал клуб Мбокани
Кортрейк – Антверпен – 0:1 / Het Nieuwsblad

Антверпен Мбокани минимально обыграл Кортрейк Бацулы и Макаренко в полуфинале Кубка Бельгии.

Кубок Бельгии 2019/20, 1/2 финала, ответный матч

Кортрейк – Антверпен – 0:1

Гол: Рефаелов, 36, (пен.)

Антверпен Мбокани минимально обыграл Кортрейк. Команды играли очень осторожно, однако единственная ошибка и решила судьбу поединка. Дерейк в конце первого тайма сфолил в своей штрафной, а Рефаэлов уверенно реализовал пенальти. Ударов были достаточно (8 против 11), однако каждая из команда попала лишь по 3 раза в створ.

Соболь помог Брюгге пробиться в финал Кубка Бельгии

Отметим, что Мбокани так и не попал в заявку Антверпена. Бацула и Макаренко начали поединок на скамейке запасных, но из украинцев вышел на поле лишь Евгений, этот поединок стал дебютным для экс-динамовца после возвращения в Кортрейк.

Таким образом, Антверпен стал вторым финалистом Кубка Бельгии, присоединившись к Брюгге Соболя.

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