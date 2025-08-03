Кудривка открыла счет в матче на 18-й минуте – хозяева удачно сыграли в прессинге, после чего Думанюк неожиданно выполнил разрезную передачу вместо удара, а Сторчоус элегантно пробил в правый угол. Александрия ответила молниеносно – Булеца прекрасно исполнил штрафной: мяч после рикошета от Яшкова и стойки таки оказался в сетке.

Кудривка дебютировала в УПЛ, одолев Александрию в игре с двумя голами со штрафных – "аграрии" снова завершили вдевятером

Еще до перерыва Кудривка снова вышла вперед – Морозко идеально перебросил стенку и точно пробил со стандарта, не оставив шансов Шевченко. А уже в начале второго тайма Сторчоус оформил дубль: получив мяч в штрафной, он в два касания переиграл голкипера.

В конце встречи Александрия осталась вдевятером – Ковалец увидел вторую желтую за игру рукой, а затем Кампуш жестко сыграл против Свитюхи и также получил красный свет.

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