toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Дебют Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан – Сампдория

7 января 07:30 422 Читати українською
Дебют Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан – Сампдория
Златан Ибрагимович / Marca

Милан не смог обыграть Сампдорию в рамках 18-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча Милан – Сампдория (0:0).

 

Первая половина прошла при небольшом преимуществе Милана, однако единственный гол "россонери" отменили из-за офсайда. Во втором тайме состоялась главное событие поединка – на поле вышел Златан Ибрагимович, однако звездный швед не помог "россонери" отличиться.

Интер впервые за 32 года одолел Наполи на его поле, Ювентус уничтожил Кальяри, Ибрагимович не помог Милану

Таким образом, Милан с 22 пунктами остался двенадцатым, Сампдория с 16 очками и расположилась на 16 строчке.

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2617
Теги
Италия Видеоновости Сампдория Сампдория Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Милан - Сампдория
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
10
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук