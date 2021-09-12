ПСЖ при отсутствии Месси, Серхио Рамоса и Неймара не почувствовал проблем в матче 5-го тура Лиги 1 против Клермона. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Отсутствие большинства звезд в составе ПСЖ не помешала парижанам разбить Клермон. Бомбардирские обязанности взяли на себя опорники Эррера и Гуйе – испанец еще в первом тайме оформил дубль, удачно сыграв на добивании.

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Мбаппе после перерыва реализовал выход один на один, а Идрисса вдохновился голами Эрреры и также добил мяч в ворота после сейва вратаря. Отметим, что в составе парижан дебютировал Доннарумма, сыграв в первом же матче на ноль.

Таким образом, ПСЖ продолжил идеальную поступь в чемпионате Франции, набрав 15 очков после 5 туров, а Клермон с 8 пунктами остался четвертым.