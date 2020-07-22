Дебют 19-летнего хавбека Бенфики стал настоящей феерией – два красивых гола за 8 минут

19-летний полузащитник Гонсалу Рамуш устроил настоящее шоу в концовке матча против Авеша (4:0).

Юный голкипер дважды отразил пенальти, но арбитр удалил героя и дал бить в третий раз – безумие в чемпионате Румынии

Молодой португалец вышел на замену на 85 минуте встречи и успел оформить дубль перед финальным свистком. Сначала Рамуш элегантным касанием переправил в ворота подачу партнера со штрафного, а на 90+3-й точным ударом в девятку завершил стремительную контратаку.

Добавим, что это был первый матч юного хавбека на профессиональном уровне, до этого он выступал только за дубль Бенфики и юношеские сборные Португалии.

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