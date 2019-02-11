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Дебелко: Забитые голы добавляют уверенности

06:00 31 Читати українською
Дебелко: Забитые голы добавляют уверенности
Роман Дебелко / Фото: ФК Карпаты

Форвард Карпат Роман Дебелко прокомментировал победу "львов" над минским Динамо, которой он помог забитым мячом.

"Забитый гол – очень важен. Нападающий забивает и получает уверенность в себе. Я стараюсь работать над собой и быть нацеленным на ворота.

Карпаты обыграли минское Динамо

Ди Франко получил передачу, начал обыгрывать соперников. Я должен был располагаться на ближней штанге. Пас пошел немного назад, поэтому пришлось принимать его с разворотом. Вторым касанием удалось переправить мяч в ворота и завершить эпизод. У нас получилась хорошая комбинация.

В первом тайме белорусы играли лучше, после перерыва у них появилась молодежь в составе. Пожалуй, не было такого качественного футбола.

Конкуренция между мной и Понде однозначно имеет место. Это должно пойти на пользу команде. Кто будет играть – будет решать тренер, а я буду делать все от меня зависящее. Главное, чтобы наша игра приносила победы Карпатам", – цитирует Дебелко официальный сайт клуба.

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Карпаты Карпаты Роман Дебелко Роман Дебелко
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