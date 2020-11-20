Рига продолжила свою гегемонию в латвийском первенстве, оформив очередное чемпионство.

Команда Дебелко досрочно стала чемпионом Латвии, став недосягаемой для ближайшего преследователя – РФС – за 2 тура до завершения первенства.

Экс-тренер Карпат Кононов разорвал контракт с Ригой

Рига имеет в активе 69 очков, а вот РФС из-за сегодняшнго поражения в матче с Лиепаей остался с 60 пунктами. Отметим, что Дебелко причастен к триумфу Риги в первенстве отметился 4 голами в чемпионате.

Следует добавить, что команду возглавлял бывший тренер Карпат Олег Кононов, однако разорвал контракт по "семейным обстоятельствам".

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