Дебелко попал в символическую сборную чемпионата Латвии

Форвард Риги Роман Дебелко отримав відзнаку за свій виступ у матчі 1-го туру чемпіонату Латвії.

Дебелко включили в сборную лучших игроков 1-го тура латвийского чемпионата, информирует официальный Instagram лиги.

Дебелко отметился голом в первом туре чемпионата Латвии – его соотечественник дебютировал с удаления

Отметим, что Роман вышел в стартовом составе Риги и уже на 7-й минуте открыл счет в поединке. В итоге, его команда победила 2:0, а украинец был заменен на 72 минуте.

К слову, в прошлом розыгрыше чемпионата Латвии Дебелко провел 11 поединков и записал в свой актив 7 забитых мячей и 2 ассиста.

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