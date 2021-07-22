Украинский нападающий Роман Дебелко нашел себе новый клуб. 27-летний форвард стал игроком перволигового Кривбасса, сообщает официальный сайт клуба.

Дебелко официально покинул солигорский Шахтер Григорчука

Детали и сроки сделки не разглашаются.

Напомним, последним клубом Романа был солигорский Шахтер, который он покинул 19 июля. Кроме белорусского клуба Дебелко успел поиграть за донецкий Металлург, каменскую Сталь и львовские Карпаты, эстонскую Левадию и латвийскую Ригу. Transfermarkt оценивает украинца в 250 тысяч евро.

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