Дебелко очередным голом помог Риге победить Даугавпилс с украинцем в составе

ФК Рига одолела Даугавпилс в рамках 5-го тура чемпионата Латвии. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Латви 2020, 5-й тур

Рига – Даугавпилс – 3:1

Голы: Панич, 51, Нколо, 74, Дебелко, 84, (пен.) – Макеев, 90+3

Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине Рига повела в счете благодаря голу Панича. Чуть позже Нколо удвоил преимущество, а Дебелко сделал его разгромным, реализовав пенальти. Даугавпилс один мяч отыграл благодаря голу Макеева. Отметим, что в составе Риги также вышел Шарпар, а в составе Даугавпилса сыграл Нечипоренко.

Дебелко отметился голом в первом туре чемпионата Латвии – его соотечественник дебютировал с удаления

Таким образом, Рига набрала 12 очков после 5 туров и занимает второе место, Даугавпилс с 6 пунктами остался седьмым.