toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Дебелко очередным голом помог Риге победить Даугавпилс с украинцем в составе

4 июля 20:36 - Читати українською
Дебелко очередным голом помог Риге победить Даугавпилс с украинцем в составе
Роман Дебелко вместе с партнерами / ФК Рига

ФК Рига одолела Даугавпилс в рамках 5-го тура чемпионата Латвии. Читайте отчет о матче на сайте Футбол 24.

Чемпионат Латви 2020, 5-й тур

Рига – Даугавпилс – 3:1

Голы: Панич, 51, Нколо, 74, Дебелко, 84, (пен.) – Макеев, 90+3

Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине Рига повела в счете благодаря голу Панича. Чуть позже Нколо удвоил преимущество, а Дебелко сделал его разгромным, реализовав пенальти. Даугавпилс один мяч отыграл благодаря голу Макеева. Отметим, что в составе Риги также вышел Шарпар, а в составе Даугавпилса сыграл Нечипоренко.

Дебелко отметился голом в первом туре чемпионата Латвии – его соотечественник дебютировал с удаления

Таким образом, Рига набрала 12 очков после 5 туров и занимает второе место, Даугавпилс с 6 пунктами остался седьмым.

blog_ava
Коноплянка сделал неожиданное признание о своих голах в ворота киевлян
08:27
2380
Теги
Мир Украинцы за рубежом Вячеслав Вячеслав Шарпар Роман Роман Дебелко Рига Рига
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
11
мин
Бернли
14:00
Шеффилд Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук