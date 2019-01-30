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Дебелко: Эрцгебирге на мое место взял конкурента, который был свободным агентом

30 января 13:13 65 Читати українською
Дебелко: Эрцгебирге на мое место взял конкурента, который был свободным агентом
Роман Дебелко / ФК Карпаты

Форвард Карпат Роман Дебелко рассказал, почему у него не получилось попасть в Эрцгебирге Ауэ.

"Все просто – на позицию нападающего претендовали два футболиста. Предпочтение отдали моему конкуренту, который был свободным агентом.

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У меня действующий контракт с Карпатами, сейчас я в тренировочном лагере львовской команды и все мои мысли связаны с львовским клубом.

У всех нас боевой настрой. Каждый стремится завоевать место в старте, продолжается справедливая борьба. Карпаты настроены показывать свой футбол. Наша задача – побеждать и сделать так, чтобы у болельщиков появилось желание приходить на стадион", – цитирует Дебелко официальный сайт Карпат.

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