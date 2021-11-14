Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей в ближайшее время не поможет команде на футбольном поле.

Центрбек Интера получил повреждение в конце поединка против Черногории (2:2), сообщает Dutch Football.

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По информации итальянской прессы, де Врей покинул расположение национальной команды и сегодня вечером прибудет в Милан. Врачи Интера проведут углубленное обследование и будут принимать решение о дальнейшем лечении.

Следовательно, 29-летний нидерландец пропустит матч последнего тура группового этапа квалификации на ЧМ-2022 против Норвегии. На данный момент команда Луи Ван Гала возглавляет турнирную таблицу группы G, но в случае поражения может потерять не только прямую путевку на ЧМ-2022, но и остаться даже без плей-офф.

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