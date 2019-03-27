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Де Врей пропустит матч против Лацио из-за травмы

16:20 6 Читати українською
Де Врей пропустит матч против Лацио из-за травмы
Стефан де Врей / Фото Yahoo News

Миланский Интер подтвердил, что Стефан де Врей получил травму бедра в расположении сборной Нидерландов.

Де Врей получил повреждение на тренировке сборной Нидерландов и пропустит следующий матч против Лацио, информирует официальный сайт Интера.

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Защитник сыграл в матче против Беларуси, однако матч со сборной Германии де Врей пропускал.

27-летний игрок будет тренироваться индивидуально, начиная со следующей недели. Таким образом, голландец пропустит не только матч с Лацио, но и матч с Дженоа в среду.

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В нынешнем сезоне де Врей провел 31 матч в составе "нерадзурри", забив 1 мяч и дважды ассистировал партнерам.

Теги
Интер Интер Стефан де Врей Стефан де Врей Италия
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