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Де Врей и Асамоа стали футболистами Интера

20:56 51 Читати українською
Де Врей и Асамоа стали футболистами Интера
Де Врей / официальный сайт Интера

Защитники Де Врей и Асамоа официально стали игроками "нерадзури".

Интер сообщил о подписании контрактов со Стефаном де Вреем и Квадво Асамоа, информирует официальный сайт "нерадзури".

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Де Врей подписал контракт до 2023 года. Асамоа – до 2021 года.

Оба футболиста перешли в Интер в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Де Врея был римский Лацио. Асамоа представлял Ювентус.

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Стефан де Врей Стефан де Врей Италия Трансферы Чемпионата Италии Квадво Асамоа Квадво Асамоа
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