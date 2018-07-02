Де Врей и Асамоа стали футболистами Интера

ЧМ 2018 — 22:37 184
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ЧМ-2018, 1/8 финала: Бельгия сравнивает в феерическом матче против Японии – шедевр Вертонгена
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Бельгия – Япония: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018ЧМ 2018 — 21:00 2085
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ЧМ-2018 Бразилия – Мексика: победа на классе пентакампеонов, звезда Виллиана и эффективность НеймараЧМ 2018 — 20:00 688
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ЧМ-2018 прогноз букмекеров – новые фавориты на победу, Россия в главных аутсайдерахЧМ 2018 — 19:52 292
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Провальний Де Хеа, скандал Лопетегі, страх Єрро: головні причини провалу Іспанії на ЧС-2018ЧМ 2018 — 16:00 391
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