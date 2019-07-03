Де Томас перешел из Реала в Бенфику

Нападающий Рауль Де Томас перебрался в чемпионат Португалии, где будет защищать цвета лиссабонской Бенфики.

Реал и Бенфика достигли соглашения о трансфере испанского форварда. Об этом сообщают официальные сайты обоих клубов.

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Сколько стоил переход и другие детали сделки пока неизвестны. Авторитетный портал Transfermarkt информирует, что трансфер Де Томаса обошелся "орлам" в 20 млн евро.

Рауль Де Томас является воспитанником Реала, но сыграл за "сливочных" лишь 1 матч в Кубке Испании. Он играл за Кордобу и Вальядолид на правах аренды, а последние 2 сезона провел в Райо Вальекано.

В прошлом чемпионате Де Томас сыграл 33 поединка в Ла Лиге, в которых забил 14 голов.