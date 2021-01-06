Бывший голкипер сборной Италии Морган Де Санктис чуть не попрощался с жизнью.

Именитый вратарь вчера вечером попал в тяжелую аварию на улице Христофора Колумба в Риме, сообщаетFootball Italia.

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Де Санктиса доставили в больницу для обследования, которое выявило травму головы, множественные переломы ребер и спины. 43-летнему итальянцу немедленно сделали операцию. Утром его перевели в реанимацию, состояние стабильное.

Напомним, Де Санктис выступал в составе Пескары, Ювентуса, Удинезе, Севилье, Галатасарая, Наполи, Ромы и Монако. В его активе есть 7 матчей за сборную Италии. Карьеру игрока завершил в 2017-м, а с лета прошлого года занимает должность спортивного директора Ромы.

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