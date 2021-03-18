Де Росси назначен на должность ассистента Роберто Манчини во главе национальной сборной Италии, сообщает официальный сайт итальянской федерации.

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Отметим, что это будут первые тренерские шаги экс-капитана Ромы после завершения карьеры игрока в 2020 году. К слову, Де Росси выигрывал чемпионат мира 2006 года в составе сборной Италии.

Свою игровую карьеру Даниэле начал в 2002 году в составе Ромы и выступал за римлян в течение 17 лет. После этого хавбек еще полгода выступал за Бока Хуниорс, где и завершил свои выступления.

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