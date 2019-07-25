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Де Росси прибыл в Аргентину для подписания контракта с Бока Хуниорс – легенда довел местных фанатов до экстаза

15:03 42 Читати українською
Де Росси прибыл в Аргентину для подписания контракта с Бока Хуниорс – легенда довел местных фанатов до экстаза
Даниэле Де Росси / Reuters

Звездный ветеран близок к переезду в новый чемпионат.

Фанаты аргентинского гранда громко встретили Даниэле Де Росси в аэропорту Буэнос-Айреса.

Рома начала переговоры с Мораесом

Вскоре итальянец подпишет контракт с Бокой Хуниорс, однако уже сейчас он на полную чувствует любовь поклонников "генуэзцев". Они подняли такой шум, что журналисты просто не могли задать Де Росси ни одного вопроса.

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Напомним, 36-летний опорник провел в составе Ромы 18 сезонов и завершил выступления за столичный клуб в мае.

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