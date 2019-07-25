Де Росси прибыл в Аргентину для подписания контракта с Бока Хуниорс – легенда довел местных фанатов до экстаза

Звездный ветеран близок к переезду в новый чемпионат.

Фанаты аргентинского гранда громко встретили Даниэле Де Росси в аэропорту Буэнос-Айреса.

Рома начала переговоры с Мораесом

Вскоре итальянец подпишет контракт с Бокой Хуниорс, однако уже сейчас он на полную чувствует любовь поклонников "генуэзцев". Они подняли такой шум, что журналисты просто не могли задать Де Росси ни одного вопроса.

Де Росси трогательно попрощался с Ромой – брутальный Гладиатор провел в команде всю карьеру

Напомним, 36-летний опорник провел в составе Ромы 18 сезонов и завершил выступления за столичный клуб в мае.