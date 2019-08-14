Де Росси отметился голом в дебютном матче за Бока Хуниорс – эффектное возвращение Гладиатора

Итальянский хавбек Даниэле Де Росси удачно дебютировал за аргентинский клуб, но фанаты Бока Хуниорс не сильно радовались после матча.

В рамках 1/16 финала Кубка Аргентины Бока Хуниорс принимала Альмагро. Столичный клуб вышел вперед благодаря голу новоиспеченного хавбека команды Даниэле Де Росси. Италиец головой замкнул подачу с углового.

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Однако радоваться команде Даниэле в этот вечер не было суждено. Соперник до финального свистка сумел сравнять счет, а в серии послематчевых пенальти Альмагро победил (3:1).

Напомним, 36-летний Де Росси является легендой Ромы. В составе "волков" он провел 18 сезонов и завершил выступления за столичный клуб в мае.

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