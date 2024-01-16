Владелец Ромы Дэн Фридкин организует сегодня вечером видеоконференцию с участием руководителей, находящихся в столице Италии для обсуждения будущего Жозе Моуринью. В "делегацию" попадут также его сын Райан и генеральный директор клуба Лина Соулуку.

Как информирует La Repubblica, во время общения с техническим руководством клуба Фридкин-старший хочет получить оценку сложившейся ситуации. Рома вылетела из Кубка Италии, проиграв Лацио, а также терпит крушение в турнирной таблице Серии А. В трёх последних матчах чемпионата Италии команда набрала лишь одно очко и опустилась на 9-е место таблицы.

"Я – идеальный пример профессионализма": Моуринью в очередной раз подчеркнул свою особенность

При этом увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера маловероятно по причине большой неустойки. Рома обязана выплатить португальцу большую сумму, если решит его уволить.

Sky Sport отрицает информацию вышеназванного источника, отмечая, что решение об увольнении Моуринью может быть принято только после назначения нового спортивного директора. Действующий генеральный менеджер Ромы Тьягу Пинту, который взял на себя обязанности спортдира, покинет клуб в самом начале февраля.

Ранее сообщалось, что легендарный в прошлом полузащитник Ромы Даниэле Де Росси может возглавить команду до конца сезона.

Милан уверенно разобрался с Ромой и закрепился в топ-3 Серии А – гол+пас Жиру, юбилей результативных действий Тео