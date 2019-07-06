Де Росси может завершить карьеру и войти в тренерский штаб сборной Италии

Экс-полузащитник Ромы Даниэле Де Росси всерьез подумывает о завершении игровой карьеры.

Бывший полузащитник Ромы Даниэле Де Росси готов завершить карьеру игрока. Не исключается, что 35-летний футболист войдет в тренерский штаб сборной Италии, сообщает Il Tempo.

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Напомним, Де Росси всю свою карьеру провел в Роме, но не получил от родного клуба предложения продлить контракт. Слухи связывали Де Росси с Бока Хуниорс или одним из клубов Серии А и МЛС.

Отметим, что Де Росси дебютировал за основную команду Ромы в 2001 году. В составе римлян полузащитник провел 616 матчей, забил 63 мяча и сделал 54 голевых передачи. Вместе с "джаллоросси" он дважды выигрывал Кубок Италии (2006/07, 2007/08) и один раз Суперкубок Италии (2007).

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