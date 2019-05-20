Де Росси может оказаться в Сампдории

Полузащитник итальянской Ромы Даниэле Де Росси летом может стать игроком генуэзской Сампдории.

О возможности подписания ветерана наставник Сампы Марко Джампаоло рассказал в комментарии Corriere dello Sport.

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"Недавно мы разговаривали с Де Росси, и он сказал, что был бы счастлив поиграть в моей команде. Я ответил, что его опыт и характер согласился бы нам, поэтому эту возможность мы еще обсудим", - отметил тренер.

Напомним, что Рома объявила об уходе Де Росси на прошлой неделе. Игрок не хочет завершать карьеру и имеет несколько вариантов трудоустройства, среди которых даже переезд в Бока Хуниорс из Буэнос-Айреса.

В нынешнем сезоне Даниэле Де Росси провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Этот сезон является 18-м по счету для опытного хавбека в составе Ромы.

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