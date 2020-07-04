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Де Росси может начать тренерскую карьеру в Фиорентине – легенде Ромы всего 36

09:31 - Читати українською
Де Росси может начать тренерскую карьеру в Фиорентине – легенде Ромы всего 36
Даниэле Де Росси / Getty Images

Бывший хавбек Ромы и Бока Хуниорс Даниэле Де Росси не собирается затягивать со стартом карьеры тренера.

Чемпион мира 2006 года является одним из главных кандидатов на тренерский мостик Фиорентины, утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Де Росси только в январе завершил карьеру игрока и пока еще не успел получить лицензию, которая дает право возглавить клуб Серии А. Впрочем, Фиорентина готова помочь 36-летнему Даниэле решить бюрократические вопросы, чтобы он принял команду уже в сезоне 2020/21. Джузеппе Якини завершит текущую кампанию с "фиалками", но потом уступит свое место.

Добавим, что другим вариантом Фиорентины является опытный Лучано Спалетти, который уже более года сидит без работы.

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Даниэле Даниэле Де Росси Фиорентина Фиорентина Италия
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