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Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии

Госпитализация Де Росси связана с тяжелым протеканием болезни и развитием пневмонии. COVID-19 Даниэле подхватил в расположении сборной Италии – для него это был первый вояж в статусе члена тренерского штаба. "Скуадра Адзурра" провела 3 матча отбора на ЧМ-2022: против Северной Ирландии, Болгарии и Литвы, в которых одержала три победы со счетом 2:0.

К слову, 37-летний Де Росси будет работать в сборной Италии минимум до конца чемпионата Европы 2020 года.

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