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Де Росси близок к переезду в МЛС – Бока Хуниорс не сдается в борьбе за ветерана

21:38 9 Читати українською
Де Росси близок к переезду в МЛС – Бока Хуниорс не сдается в борьбе за ветерана
Даниэле Де Росси / Reuters

Бывший полузащитник итальянской Ромы Даниэле Де Росси вскоре может подписать контракт с американским Лос-Анджелесом.

Лидер Западной конференции МЛС Лос-Анджелес стремится как можно скорее завершить переход опытного итальянца, сообщает Goal.

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Тем не менее, аргентинский гранд Бока Хуниорс продолжает борьбу за Де Росси. Спортивный директор "генуэзцев" Николас Бурдиссо, игравший вместе с итальянским ветераном в Роме, надеется убедить его перебраться в Аргентину. Правда, финансовые условия в Штатах выглядят более привлекательными.

Напомним, что Рома объявила об уходе Де Росси в мае. Сам хавбек, которому летом исполнится 36, заявил, что не намерен завершать карьеру.

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