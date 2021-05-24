Полузащитник Аталанты из Бергамо Мартен де Рон во всех смыслах дорого заплатит за свою несдержанность под занавес матча 38-го тура чемпионата Италии против Милана (0:2).

Опытный хавбек получил 4 матча дисквалификации, сообщает Football Italia.

Аталанта – Милан – 0:2 – видео голов и обзор матча

Де Рон был удален на 90+3-й минуте из-за неспортивного поведения – он слишком бурно отреагировал на второй назначенный пенальти в ворота бергамасков. Дисциплинарный комитет наказал нидерландца за удар соперника по затылку и легкий толчок арбитра. Также вице-капитан Аталанты заплатит штраф в размере 10 тысяч евро.

К слову, в сезоне 2020/21 Мартен де Рон провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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