Бока Хуниорс нацелился на полузащитника киевлян, утверждает dobleamarilla. Аргентинцы рассматривают вариант с покупкой Де Пены.

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Кроме "генуэзцев", в услугах Карлоса заинтересованы американский Даллас, мексиканский Тигрес и бразильский Коринтианс. Соглашение 29-летнего уругвайца с "бело-синими" истекает 31 декабря, а потому уже летом он может подписывать предварительные контракты с другими клубами.

Добавим, что Карлос Де Пена перебрался в Динамо свободным агентом более двух лет назад. В прошлом сезоне он провел 33 поединка на клубном уровне, записав в свой актив 7 голов и 6 ассистов.

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