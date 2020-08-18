Де Пена выделил ключевые требования Луческу

"Мы до сих пор учимся и приспосабливаемся к работе, которую нам предлагают тренеры. На каждой позиции нужно делать разное. Луческу корректирует наши действия так, чтобы они соответствовали его видению. Мы стараемся делать все возможное, чтобы как можно быстрее адаптироваться к его стилю игры.

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Изменились ли тренировки с приходом Луческу? Я бы не хотел сравнивать. Каждый тренер имеет свой индивидуальный подход и методы тренировок. Мы не должны размышлять над этим, а просто привыкнуть к новым требованиям. Уверен, со стилем игры, который предлагает Луческу, мы будем показывать хорошие результаты.

Повторюсь, мы тренируемся в течение 15-ти дней, часто проводим по две тренировки в день, упорно работаем и, думаю, чем больше мы тренируемся и проводим контрольных игр, тем лучше поймем идеи и философию новых наставников", – цитирует Де Пену официальный сайт киевлянайт.

Отметим, что уже в эту пятницу, 21 августа, киевское Динамо встретится с Олимпиком в первом матче нового сезона УПЛ.

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