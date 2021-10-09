Полузащитник Динамо Карлос Де Пена рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла между ним и Николаем Шапаренко в матче 3-го тура УПЛ против Зари.

"Не могли ли мы с Шапаренко договориться, кто будет пробивать пенальти к матчу? Знаете, это такие вещи, которые периодически случаются на поле. Это было более дискуссия между двумя игроками, кому лучше пробить пенальти в конкретной ситуации.

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Эта ситуация не стоит выеденного яйца. С Николаем у нас прекрасные отношения. Я ему всегда желаю лучшего, как и он мне. Мы все вместе работаем на благо Динамо", – рассказал Де Пена в интервью FanDay.

Напомним, игроки поспорили через право пробить пенальти в матче с Зарей. Де Пена настоял, что пробить должен именно он, но не смог реализовать свой удар.

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