"Положительные результаты тестов повлияли на нас. Мы знаем, что коронавирус уже коснулся многих команд. Это было только вопросом времени, когда ковид доберется до украинских клубов. Нам не повезло – это задело и нас.

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Шахтер тоже пострадал от коронавируса. Он сыграл большую роль в мадридском матче с Реалом. Надеюсь, мы тоже сможем провести отличный матч в Барселоне. У нас есть потери, но есть и футболисты, которыми можно их заменить.

У нас есть и потери среди футболистов основного состава. Против Ференцвароша мы уже играли без нескольких футболистов. Против СК Днепр-1 у нас на воротах стоял 18-летний парень. Потери ударили по нам", – цитирует Де Пену RAC1.

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