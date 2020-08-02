Де Пена: Уже убедился, что Луческу – очень грамотный и опытный специалист

"Первые дни прошли очень хорошо. Видно, что все по-хорошему заряжены на работу. Мы привыкаем к философии нового главного тренера и, надеюсь, скоро мы будем все лучше и лучше выполнять его требования. У нас хорошая коммуникация, и я уже убедился, что это очень грамотный и опытный специалист.

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Хорошо, когда в команде есть конкуренция на каждой позиции. Она делает каждого сильнее и заставляет проявлять свой максимум. А достаточной мотивацией лично для меня сам факт выступления за такой легендарный клуб, как Динамо Киев.

Любой соперник будет непростым. Нельзя недооценивать любого, поскольку если команда оказалась на этой стадии, значит, хорошо выступила в своей национальной лиге. Дождемся жеребьевки, узнаем, с кем нам предстоит сыграть, и тогда уже будем анализировать, и говорить о сопернике более предметно.

Цели у меня те же, что были и в прошлом сезоне – побеждать, выигрывать трофеи. В прошлом сезоне мы завоевали Кубок и Суперкубок. В новом хотелось бы повторить это, а также выиграть чемпионский титул и хорошо выступить на европейской арене", – поделился Де Пена в комментарии официальному сайту Динамо.

К слову, уругваец провел 38 матчей в составе Динамо в сезоне 2019/20, записав в свой актив 9 голов и 7 ассистов.

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