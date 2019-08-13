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Де Пена: Сегодня нужно быть всем вместе - фанатам и игрокам

11:02 63 Читати українською
Де Пена: Сегодня нужно быть всем вместе - фанатам и игрокам
Карлос Де Пена / Футбол 24

Вингер Динамо Карлос Де Пена поделился ожиданиями от матча против Брюгге в третьем туре квалификации Лиги чемпионов.

 

"Сегодня большая игра. Нужно быть всем вместе – фанатам и игрокам. Давай, Динамо, давай", – написал Карлос Де Пена на своей странице в Инстаграм.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

К слову, матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге состоится сегодня, 13 августа. Начало поединка запланировано на 20:30.

Динамо – Брюгге: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Первый матч, который проходил в Бельгии, завершился минимальной победой Брюгге – 1:0. Единственный гол забил Ханс Ванакен с пенальти.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев - Брюгге Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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