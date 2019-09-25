toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО КИЕВ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Де Пена рассказал о своих отношениях с фанатами киевского Динамо

15:03 60 Читати українською
Де Пена рассказал о своих отношениях с фанатами киевского Динамо
Карлос Де Пена / ФК Динамо Киев

Уругвайский полузащитник киевского Динамо высоко оценил роль 12-го игрока киевской команды и выразил свое отношение к болельщикам.

"С момента моего перехода в Динамо болельщики киевского клуба проявляли лишь уважение по отношению ко мне. Я очень счастлив и благодарен им за такое отношение.

Де Пена признался, кто посоветовал ему перейти в Динамо

Быть частью большой команды – это ответственность! Ты должен побеждать, показывать фанатам, что ты хочешь выигрывать и дарить им победы. Это нормально, когда они давят таким образом на тебя. И они злятся, когда мы проигрываем. Я сам когда-то был фанатом, я знаю, как это. Очень хорошо отвечать им тем же", – рассказал Де Пена YouTube-каналу XSPORT.

Де Пена откровенно рассказал о своих отношениях с игроками Шахтера

Напомним, Де Пена в апреле этого года на правах свободного агента перешел в Динамо. Хавбек провел 10 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. А благодаря дублю в последнем матче в ворота Ворсклы 27-летний уругваец получил награду лучшего игрока 8 тура УПЛ.

Мариуполь – Динамо: анонс матча УПЛ

blog_ava
Де Пена откровенно рассказал о своих отношениях с игроками Шахтера
12:13
356
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Карлос Де Пена Карлос Де Пена
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
34
мин
Мариуполь
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук