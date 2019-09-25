Де Пена рассказал о своих отношениях с фанатами киевского Динамо

Уругвайский полузащитник киевского Динамо высоко оценил роль 12-го игрока киевской команды и выразил свое отношение к болельщикам.

"С момента моего перехода в Динамо болельщики киевского клуба проявляли лишь уважение по отношению ко мне. Я очень счастлив и благодарен им за такое отношение.

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Быть частью большой команды – это ответственность! Ты должен побеждать, показывать фанатам, что ты хочешь выигрывать и дарить им победы. Это нормально, когда они давят таким образом на тебя. И они злятся, когда мы проигрываем. Я сам когда-то был фанатом, я знаю, как это. Очень хорошо отвечать им тем же", – рассказал Де Пена YouTube-каналу XSPORT.

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Напомним, Де Пена в апреле этого года на правах свободного агента перешел в Динамо. Хавбек провел 10 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. А благодаря дублю в последнем матче в ворота Ворсклы 27-летний уругваец получил награду лучшего игрока 8 тура УПЛ.

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