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Де Пена рассказал о своей футбольной мечте

11 января 10:15 179 Читати українською
Де Пена рассказал о своей футбольной мечте
Карлос Де Пена / Фото из открытых источников

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился своими планами на будущее.

"Играть за сборную своей страны – мечта каждого футболиста. И моя тоже. Возможность выходить на поле в футболке сборной мотивирует, эмоционально поднимает и наполняет гордостью.

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Я работаю, чтобы реализовать эту мечту. При этом понимаю, что единственный способ сделать это – играть на стабильно высоком уровне, чтобы выдерживать конкуренцию", – сказал Де Пена в интервью изданию Salimo.uy.

Напомним, Де Пена присоединился к Динамо 10 апреля 2019 года в качестве свободного агента и смог проявить себя с наилучшей стороны. Недавно Динамо продлило контракт с уругвайцем до декабря 2021 года. Добавим, что уругваец провел за киевлян 24 матча в текущем сезоне, отметившись 5 голами и 4 ассистами.

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