Де Пена рассказал о деталях своего контракта с Динамо

Вингер Динамо Карлос Де Пена выразил желание остаться в Киеве на многие годы.

"Мой контракт рассчитан до конца сезонц? Именно так писали во всех СМИ, когда я только пришел в команду, но здесь ошибка. На самом деле, мое соглашение рассчитано до конца декабря 2019 года с опцией продления еще на два года.

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Собственно, это и является моим стремлением и желанием: я хотел бы остаться в Динамо дольше. Не знаю, этой опцией руководство воспользуется сейчас, или надо ждать до декабря, но лично мое желание – остаться в Киеве на много лет", – цитирует Де Пену официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне подписали Де Пену в апреле этого года. За это время уругваец сыграл 8 матчей в УПЛ, где забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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